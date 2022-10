Pamela betrapt slapende man op de achterbank van haar auto: 'Nog in shock'

Het zal je maar gebeuren: je stapt je auto in en je ziet dat er op de achterbank een wildvreemde man ligt te slapen. Het overkwam Pamela Smit uit Breda, die een dag later nog van de schrik aan het bekomen is.

Rochelle Moes Geschreven door

Zoals iedere dag gingen Pamela en haar zesjarige zoontje maandag om acht uur 's ochtends op weg naar school. Aangekomen bij de auto hielp ze het kind in de bijrijdersstoel en vervolgens liep Pamela zelf richting de chauffeurskant. "Ik liep om de auto heen en ineens zag ik iemand op de achterbank liggen", vertelt ze in het Omroep Brabant-programma Wakker. "Ik schrok me dood en ben nog steeds in shock!" Pamela verstijfde even, vroeg zich af of ze op het raam moest kloppen, maar besloot toen om zo snel mogelijk de benen te nemen. "Ik liep naar de andere kant, gooide de deur open en zei tegen mijn zoontje: kom eruit. Er ligt iemand op de achterbank."

"Hij was nog even op z'n gemak zijn schoenen aan het aantrekken."