Frans wil broer uit Thailand halen om afscheid te nemen van doodzieke vader

Het zijn trieste weken voor Frans Gieselbach uit Tilburg. Niet alleen gaat zijn terminale vader hard achteruit, ook dreigt zijn in Thailand wonende broer het afscheid te moeten missen. "We doen er nu alles aan om hem op tijd hier te krijgen."

Dat bleek niet het geval. "Een tijdje terug is hij gevallen. We moesten naar het ziekenhuis om te kijken of zijn heup niet gebroken was. Daar bleek dat hij niet veel later drie afspraken achter elkaar gepland had staan voor onderzoeken. Nou, ze laten een man van in de 80 niet zomaar met z'n scootmobiel die kant opkomen."

Op dat moment had Frans meteen door dat zijn vader het slechte nieuws voor hen verborgen had gehouden. "Hij heeft ons die zorgen willen besparen." Dat was even later geen optie meer. "Nadat hij de uitslag van die onderzoeken had, belde hij me op. Foute boel, hij had nog maar een paar maanden."

En dat is dubbel slecht nieuws, legt Frans uit. "Mijn broer Peter woont al 15 jaar in Thailand. Daar werkt hij als reisleider. Alleen door corona heeft hij een hele poos zonder werk gezeten. En helaas heb je daar geen UWV net als hier. Geen werk, geen inkomsten."