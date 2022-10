Olaf Harmsen mist Dakar Rally: 'Door pijnstillers rijd ik als een drol'

Olaf Harmsen neemt toch niet deel aan de Dakar Rally 2023. De motorrijder uit Den Bosch haakt drie maanden voor de start af omdat hij teveel last heeft van een oude schouderblessure. Harmsen moest daarom maandag al opgeven in de voorbereidende Rally du Maroc. "Maar ik hoop binnen twee jaar met een schouderprothese toch weer aan de Dakar Rally mee te doen", zo zegt hij.

Ronald Strater Geschreven door

Olaf Harmsen baalt als een stekker. Hij was namelijk topfit en leek nu al helemaal klaar voor de Dakar Rally die op 1 januari in Saoedi-Arabië begint. Maar na twee dagen ploeteren in de Rally du Maroc piept de Bosschenaar wel anders. Een oude kwetsuur nekt hem. "Ik heb in 2008 een motorongeluk gehad en daarbij mijn schouder verbrijzeld", zo vertelt de Brabantse coureur vanuit Marokko. "De dokter raadde mij toen aan om een schouderprothese te nemen, maar ik heb gekozen om de boel weer in elkaar te laten zetten. Want anders kon ik geen motor meer rijden. Maar vroeg of laat zou ik wel weer problemen krijgen."

"De pijnstillers deden hun werk niet meer. Zelfs een dubbele dosis niet."

En die tijd lijkt nu helaas aangebroken voor Harmsen. Hij kreeg tijdens de Rally du Maroc flinke last van zijn schouder en moest opgeven. "De pijnstillers deden hun werk niet meer", zo vertelt de stevig balende motorrijder. "Zelfs een dubbele dosis niet. Rijden is daarom niet meer te doen. En ook niet verantwoord, want met pijnstillers rijden is best wel link. Je moet je tijdens een rally goed concentreren en uitkijken dat je niet valt. Nee, door de pijnstillers rijd ik als een drol." "Ik moet er niet aan denken om veertien dagen lang met deze pijn op de motor te zitten", zo vervolgt hij. "En dan heeft de Dakar Rally rijden dus ook niet veel zin, want ik doe mee om te genieten. Tja, en mijn probleem is ook niet in een paar maanden opgelost. Gelukkig heb ik in 2021 de Dakar Rally al een keer uitgereden, want anders had ik nu zitten janken."

"Als het kan, ga ik binnen twee jaar de Dakar Rally met een schouderprothese rijden."