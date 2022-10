Huilen is straks te laat als Vader Abraham zijn standbeeld nu niet krijgt

Hij vergaarde roem en fortuin met nummers als 't Smurfenlied en Het Kleine Café Aan De Haven, schreef talloze hits voor andere artiesten en was de ontdekker van menig talent zoals de 14-jarige John de Bever. Pierre Kartner, beter bekend onder zijn artiestennaam Vader Abraham, heeft zo ontzettend veel voor de Nederlandse muziek gedaan dat hij een standbeeld verdient. Dat zeiden Corry Konings, John de Bever en zijn man Kees Stevens maandag in de talkshow Sterren aan tafel.

"Dat deze man nog geen standbeeld heeft, is echt belachelijk. Ik vind dat een schande”, aldus Stevens. Als de presentatrice van de talkshow vervolgens oppert dat het drietal dat dan moet gaan regelen, volgt er rap antwoord. "Dat gaan we doen", zegt John de Bever zonder aarzelen.

"Eigenlijk vind ik ook dat Sterren NL, regionale zenders en AVROTROS zich er sterk voor moeten maken. Er is niet één Nederlandse zender die Pierre Kartner kan ontkennen. Hij leeft nu nog, het is zonde om zoiets pas na zijn dood te doen," zegt Stevens. “Weet je hoeveel mensen aan hem te danken hebben dat ze een hit hebben gescoord?”, vult De Bever aan.

Afwijzing

"We hebben het net voor de coronacrisis al eens geprobeerd. In 2019 heb ik, samen met voormalig Veronica-dj Sieb Kroeske, het initiatief genomen. We hebben Paul Depla, de burgemeester van Breda, een hele mooie brief gestuurd. Maar ons verzoek om een standbeeld werd afgewezen, al weet ik niet meer waarom. Maar Pierre heeft dat verdiend", zegt Corry Konings een dag later tegen Omroep Brabant.

In haar mail gaat ze op zoek naar de reden waarom de gemeente het verzoek heeft verworpen. "In iemands leven kunnen allerlei zaken gebeuren waarbij achteraf een standbeeld of straatnaam minder gepast is. Alleen voor het koninklijk huis maken we een uitzondering. Om die reden wordt uw verzoek afgewezen", zo citeert ze als ze eenmaal de de brief heeft teruggevonden.

Conny & De Rekels

"Hij moet dus dood zijn. Wat jammer, je kan zoiets toch beter levend meemaken", reageert ze. Dan grappend: "Ik heet Konings, zouden ze voor mij een uitzondering maken?" In haar ogen verdient Kartner het als geen ander. "Hij heeft zoveel hits voor mij geschreven zoals Huilen is voor jou te laat en Jij weet toch wel wat liefde is. Bij bijna alles van Conny & De Rekels was Pierre betrokken."