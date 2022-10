Auto botst tegen boom, bestuurder zwaargewond naar ziekenhuis

Op de Planetenlaan in Son en Breugel is dinsdagavond rond elf uur een auto van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De bestuurder moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd.

Daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde onder medische begeleiding van een trauma-arts.

Waardoor de auto van de weg is geraakt, is niet bekend. Voor zover bekend was er geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk. De politie doet verder onderzoek.

Na het ongeluk was de weg enige tijd afgezet. Het ongeluk trok veel bekijks.