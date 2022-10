Man (21) overleden na botsing tegen boom in Son en Breugel

Een 21-jarige automobilist uit Son en Breugel is dinsdagavond overleden na een ongeluk op de Planetenlaan in zijn woonplaats. Het slachtoffer raakte met zijn auto van de weg en botste tegen een boom. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden, dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond elf uur. Waardoor de auto van de weg is geraakt, is niet bekend. Voor zover bekend was er geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision.