Judoka Van Dijke wil nog een wereldtitel én olympisch goud

Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk Dinther is nog niet klaar met de sport. Ze nam na de Olympische Spelen even de tijd om terug te kijken op haar carrière. "Ik heb brons behaald op de Spelen en brons op de WK en ben twee keer Europees kampioen. Ik heb eigenlijk alles bereikt wat ik wilde. Toch ben ik nieuwe doelen gaan stellen, want er ontbreken nog twee titels. Voordat ik stop wil ik nog olympisch kampioen worden én wereldkampioen."

Wat haar betreft wordt een van die twee doelen komende week al werkelijkheid op de WK in Tasjkent. Van Dijke is als nummer 2 van de wereldranglijst in de klasse tot 70 kilogram kandidaat voor het goud. "Het zou fijn zijn als deze titel vast in de tas komt en die kans heb ik zeker. Ik ben fit en in de vorm van mijn leven. Ik voel gewoon dat het kan." De 27-jarige judoka heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan haar zwakke punt in het judo. Scoren kan ze als geen ander, maar ze liet zich in het verleden nog wel eens door de tegenstander verleiden tot passiviteit. Met onnodige nederlagen tot gevolg. Onder haar nieuwe coach Bas Meerveld heeft ze getraind op tactiek, pakkingen en een hogere handelingssnelheid.

"Als je tegen mij gaat judoën is de kans niet zo groot dat je gaat winnen, maar als je mijn spelletje weet te verstoren, kun je me verslaan. Ik kan goed scoren, maar heb best wel veel voorbereidingstijd nodig om mezelf in een positie te brengen voor een goede worp. Dat duurde soms te lang en dan kreeg ik een straf voor passiviteit. Om die sneller handelende judoka te worden, is Van Dijke twee keer per week gaan trainen bij de mannen. "Bij de mannen gaat het er harder en sneller aan toe en word ik eerder afgestraft als ik wat fout doe. Bij de vrouwen is dat niet zo en dat is logisch, want ik ben wel een van de beste vrouwelijke judokas in de wereld. Door bij de mannen te trainen heb ik grotere stappen kunnen maken.

"Ik wil graag dit jaar afstuderen als docent maatschappijleer. Ik loop nu stage en sta twee dagen voor de klas."