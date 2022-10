Kwetsbaar personeel bedreigd en vernederd: sociale werkplaats onder de loep

Er heerst angst en onrust onder het personeel van Weener XL, het sociaal werkbedrijf in Den Bosch. De medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en zouden daarom goed begeleid moeten worden, maar het tegendeel lijkt waar. Werknemers klagen over uitbuiting, kleinering en bedreigingen. De gemeente gaat het bedrijf nu grondig onder de loep nemen.

Rochelle Moes Geschreven door

Dat beloofde wethouder Marianne van der Sloot van het Bossche CDA tijdens een raadsvergadering dinsdagavond. Het is de bedoeling dat een extern onderzoeksbureau een jaarlijks terugkerend onderzoek gaat doen, waarbij medewerkers anoniem kunnen reageren. Op die manier moeten misstanden in de toekomst worden voorkomen. Bij Weener XL rommelt het al jaren. De SP stelde in 2017 zelfs een zwartboek op over hoe er in het bedrijf met medewerkers wordt omgegaan. Dat leidde tot Kamervragen, maar het tumult waaide uiteindelijk over. “De wethouder veegde alles van tafel en er werd niet meer over gepraat”, vertelt Ben Koot van stichting Durfhuis, die de zaak toen met veel belangstelling volgde.

"Mensen komen in dienst en worden gewaarschuwd zo van: zorg dat je niet ook een XL’er wordt."

Koot werd onlangs door de medewerkers als vertrouwenspersoon ingeschakeld en hoorde tijdens een crisisberaad hun verhalen aan. Daarbij liepen de emoties volgens hem zo hoog op dat twee medewerkers een TIA kregen. Hij schreef een brandbrief aan de gemeente en legde de misstanden bloot. “Scheldpartijen zijn aan de orde van de dag, mensen krijgen te horen dat ze niet naar het toilet mogen en ze worden als minderwaardig behandeld”, vertelt hij. Uit de brief werd ook duidelijk dat medewerkers hun mond niet open durven te trekken omdat er eerder al gedreigd zou zijn met het inhouden van arbeidsloon. Volgens Koot heerst er een angstcultuur bij het sociaal werkbedrijf. “In eerste instantie ging het over één afdeling en nu hoor je dat er door de hele organisatie heen dezelfde ervaringen zijn. Mensen komen hier als leidinggevende in dienst en worden gewaarschuwd door de mensen op de vloer zo van: zorg dat je niet ook een XL’er wordt. Dat is natuurlijk triest.”

"Gelet op de woede die er heerst, denk ik dat het explosief blijft."