PSV-opponent FC Zurich verkeert in diepe crisis en is laatste op ranglijst

Na de 3-0 nederlaag van PSV in Leeuwarden was er veel onrust onder de supporters. Maar wie dacht dat het met PSV slecht gaat, kan altijd nog naar de tegenstander van donderdagavond kijken. FC Zürich werd vorig jaar nog kampioen van Zwitserland maar staat nu onderaan de ranglijst.

Wie naar het verleden van de Zwitsers kijkt, ziet hoge pieken en diepe dalen. Iets wat ook toepasselijk is op het jaar 2022.

FC Zürich werd afgelopen seizoen voor de dertiende keer landskampioen. Je zou dus zeggen dat de club een absolute grootmacht is, maar dat valt reuze mee. Tussen 2006 en 2009 werd het drie keer landskampioen maar daarna was het lang wachten op een nieuwe titel met zelfs een jaar op het tweede niveau ertussen.

Dit seizoen gaat het wederom dramatisch met de kampioen van Zwitserland. FC Zürich staat kansloos onderaan in de competitie met pas drie punten uit negen wedstrijden. Afgelopen weekend werd er gelijkgespeeld tegen stadsgenoot Grasshoppers.

Degradatie niet uitgesloten

Dat FC Zürich als kampioen gewoon kan degraderen is zeker niet uitgesloten. Het kampioenschap afgelopen seizoen kwam al als een verrassing. In de jaren ervoor presteerde de club niet denderend en moest het telkens genoegen nemen met plek 7 of 8. Niet gek, aangezien de Zwitsers in 2017 nog op het tweede niveau voetbalden.

Het degradatiejaar van FC Zürich was bijzonder te noemen. In de laatste speelronden werd het lot van de club bezegeld, maar een paar dagen later werd wel de Zwitserse beker gepakt. Het zorgde ervoor dat voor de derde keer in de geschiedenis een degradant ook de beker won en mee mocht doen aan de Europa League.