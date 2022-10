Abortus ging in WO II soms helemaal mis: 'Veel gevaarlijker dan nodig was'

Een abortus was tachtig jaar geleden illegaal. En in de oorlogsjaren was het helemaal ingewikkeld. Sterre Schlink onderzocht hoe jonge Tilburgse meisjes in de Tweede Wereldoorlog een abortus lieten plegen. Dat was heftig: “Ik moest het doen. Maar na dagenlang onderzoek wilde ik er echt even uit. Ik kon het niet meer horen of zien.”

De oorlog is verweven in de abortusverhalen, vertelt Sterre: “Veel jonge vrouwen hebben een relatie met een Duitse soldaat. Oudere vrouwen hebben een affaire, omdat hun man verplicht in Duitsland moest werken. Als je kijkt naar het grote aantal buitenechtelijke kinderen dat na de oorlog werd geboren, kun je je ook voorstellen dat er in die periode meer abortussen waren.”

In een proces-verbaal leest Sterre het verhaal van een vrouw, Cornelia, 33 jaar oud, die in het ziekenhuis terechtkwam. Ze heeft twee kinderen. Haar man is in 1944 rond de bevrijding overleden. Een half jaar later heeft Cornelia contact met een Engelse militair. Daarvan raakt ze zwanger. Sterre: “Cornelia schiet helemaal in de stress. Ze schaamt zich heel erg. Want haar man is pas overleden en nu is ze zwanger. Dus ze wil ervan af.”

In Tilburg waren veel netwerken, weet Sterre: “Als je een probleem had, ging je rondvragen bij je vriendinnen. In een café vertelt Cornelia aan een vriendin wat er aan de hand is. ‘Dat moet je gewoon weg laten halen’, zegt zij. Maar hoe dan? Bij wie? ‘Ik denk dat ik wel iemand weet, ik ga er wel even achteraan.’ Een paar dagen later wordt Cornelia voor het eerst behandeld, bij de dame die haar hielp thuis, in de Van Spaanstraat. Maar er gebeurt niks. Bij de tweede behandeling ook niet en bij de derde gaat het fout. Ze raakt bewusteloos, beweegt heftig met haar armen en ze wordt niet meer wakker. Ze brengen haar naar huis en pas na een dag wordt ze naar het ziekenhuis gebracht.”

Cornelia overleeft, maar is heel erg verzwakt. De behandeling die ze kreeg ging amateuristisch en was ontzettend gevaarlijk, weet Sterre: “Onder hoge druk werd een chemisch middel in de baarmoeder gespoten. Daardoor kwam het vruchtje los en kreeg je een miskraam. Het was veel gevaarlijker dan medisch noodzakelijk was. Behandelaars deden het zonder medische kennis, heel primitief en met vieze instrumenten.”