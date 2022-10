Tieners besmeuren voorbijgangers met saus en trappen ze van hun fiets

Twee tieners terroriseren al een paar weken voorbijgangers op een zandpad in Eindhoven. Ze mishandelen voorbijgangers door ze van hun fiets te trappen, te schoppen en te slaan en ze met saus te besmeuren. De politie is nu op zoek naar getuigen, om de jongens te kunnen opsporen.

De mishandelingen gebeuren op het zandpad tussen de Oude Bosschebaan en de Marathonloop. Meerdere mensen raakten gewond. Zij hebben zich bij de politie gemeld of aangifte gedaan van mishandeling door de jongens.

Het gaat in alle gevallen om twee jongens van ongeveer 15 of 16 jaar oud, op de fiets. De een heeft een witte huidskleur, de ander is licht getint. De jongens zitten waarschijnlijk op een van de scholen in de buurt, denkt de politie.

Ze hoopt dat mensen die getuige zijn geweest van een mishandeling, of er slachtoffer van zijn geweest, zich melden.