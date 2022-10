Koning vol lof over nieuwe tankvliegtuigen van luchtmacht in Eindhoven

Koning Willem-Alexander in het nieuwe tankvliegtuig van de luchtmacht. (foto: Koninklijke Luchtmacht) De nieuwe Airbus A330-MRTT. (Foto: Werner van der Wiel) De koning komt aan op Vliegbasis Eindhoven. (foto: Koninklijke Luchtmacht) Volgende Vorige 1/4 Koning Willem-Alexander in het nieuwe tankvliegtuig van de luchtmacht. (foto: Koninklijke Luchtmacht)

Koning Willem-Alexander vindt het prachtig dat de luchtmacht van Nederland met 9 nieuwe A330 tanktoestellen nauw samenwerkt met België, Luxemburg, Duitsland, Noorwegen en Tsjechië. Samen kochten de landen dit nieuwe type. Dat zei de koning woensdag tijdens een werkbezoek aan vliegbasis Eindhoven, waarbij hij ook meevloog met een tankoefening van Nederlandse en Duitse straaljagers boven de Waddenzee.

Onlangs werd de laatste van de 9 toestellen geleverd. Het hoofdkwartier van deze internationale NAVO-vloot is gevestigd op vliegbasis Eindhoven. De vliegtuigen vervangen de KDC-10-toestellen van de Nederlandse luchtmacht. Niet alleen zijn het tanktoestellen, ze worden ook gebruikt voor transport en als vliegende ziekenhuizen voor medische evacuaties.

De koning bekijkt het tanksysteem onder het nieuwe toestel. (foto: Koninklijke Luchtmacht)

Het bezoek en meevliegen door de koning was al eerder gepland, maar werd door corona uitgesteld. Ondertussen worden de toestellen al veel ingezet, Bij de evacuaties uit Afghanistan en voor het bijtanken van NAVO-straaljagers die langs de grens van Oekraïne patrouilleren. Commandant Jurgen van der Biezen van de Multinational Multi-Role Tanker Transport Unit: " Sinds het begin van de oorlog in februari hebben we daar in de lucht meer dan 800 jachttoestellen in de lucht bijgetankt. Dit komt neer op zo'n 6,5 miljoen liter kerosine."

Een Duitse Eurofighter wordt bijgetankt boven de Waddenzee. (foto: Koninklijke Luchtmacht)

De samenwerking tussen de zes landen noemt Van der Biezen bijzonder: "Dit is een uniek project. De toestellen zijn een gezamenlijke aankoop van verschillende landen, waarin we de toestellen samen gebruiken en de lasten dragen. Hiermee kunnen we het tekort aan air to air refueling verkleinen en krijgen ook kleinere landen toegang tot de tankcapaciteit."

Een boordcamera controleert het bijtanken van een F-16-straaljager. (foto: Koninklijke Luchtmacht)