Speciale carnavalsschool moet Bergenaren aan het bouwen krijgen

Of je carnaval kunt leren? "Nee", zegt Bas van Oevelen uit Bergen op Zoom vastberaden. Toch vertelt hij vol trots over de fonkelnieuwe Vastenavend Akkedemie, die donderdag van start gaat in zijn woonplaats. "Zo blijven we enthousiasme kweken bij de jeugd."

Sven de Laet Geschreven door

Een opleiding voor het vieren van carnaval. Of beter: Vastenavend, zoals ze het in Bergen op Zoom noemen. Klinkt als een grap, maar zo zien ze het in het Krabbegat absoluut niet. "We starten de Akkedemie om mensen te leren wat de optocht en het bouwen van wagens inhoudt", legt Van Oevelen uit. En dat is van levensbelang voor het voortbestaan van het feest. "We zijn er bij gebaat dat we nieuwe leden enthousiasmeren om aan de traditie mee te doen."

"Er zijn mensen die techniek heel leuk vinden, maar minder graag in een druk café staan."

Die nieuwe aanwas wordt trouwens zo breed mogelijk gezocht. "Het kan natuurlijk zijn dat mensen techniek heel leuk vinden, maar minder graag in een druk café staan. Als je ze goed kennis laat maken met Vastenavend, willen zij misschien ook hun steentje wel bijdragen." Het is de bedoeling dat de carnavalsschool de komende tijd alleen maar verder uitbreidt. "We leggen de focus eerst op het bouwen van de wagens. En dan bijvoorbeeld ook de overgang naar duurzaam bouwen met moderne apparatuur, zoals een 3D-printer. Maar later moeten daar ook onderdelen als de muziek en het maken van maskers bij komen." Donderdag wordt de Vastenavend Akkedemie officieel geopend. Op passende wijze. "Het heeft een serieuze ondertoon en missie, maar we kleden het natuurlijk aan volgens de traditie. Je zou het ludiek kunnen noemen."