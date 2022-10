Opnieuw ophokplicht voor pluimvee, omdat de vogelgriep heerst

Voor heel Nederland wordt weer een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten ingesteld. Dat heeft landbouwminister Piet Adema woensdag bekendgemaakt. Niet alleen commerciële houders moeten hun vogels binnenhouden, maar ook hobbyhouders.

"Het hoge aantal besmettingen maakt helaas duidelijk dat extra voorzorg nodig is", schrijft Adema aan de Tweede Kamer.

De afgelopen twee maanden zijn er bij commerciële pluimveehouderijen en hobbyhouders vogelgriepuitbraken geweest. Dagelijks zijn er nieuwe meldingen van dode wilde vogels die worden gevonden. "Het vogelgriepvirus is deze zomer niet uit Nederland verdwenen en de situatie zal met de komende vogeltrek niet verbeteren", stelt de nieuwe landbouwminister.

Normaal gesproken wordt de vogelgriep in de zomer niet meer aangetroffen, maar vorige herfst en winter raakten 'uitzonderlijk veel' vogels besmet, zei het kabinet eerder.

Wilde vogels

Daarom gold sinds oktober vorig jaar een landelijke ophokplicht, die steeds werd verlengd. Eind juni kondigde het kabinet aan dat bedrijven hun pluimvee in sommige regio's niet meer binnen hoefden te houden.

Maar het gevaar voor verdere verspreiding van het vogelgriepvirus is de laatste weken groter geworden, ook in regio's waar nog een ophokplicht gold. Bijkomend risico is de trek van wilde vogels, die deze maand op gang is gekomen en waarbij de trekvogels nieuwe virusvarianten meenemen.

Adema beseft dat de landelijke ophokplicht 'weer een extra tegenvaller' is voor de pluimveehouders, maar zegt dat gezien het hoge aantal besmettingen hier niet aan is te ontkomen.