Michael van Gerwen worstelt zich naar kwartfinale World Grand Prix

Michael van Gerwen heeft de kwartfinale van de World Grand Prix bereikt. De Nederlander won in de achtste finale met 3-2 van Stephen Bunting. De Vlijmenaar was vooral wisselvallig op zijn dubbels.

Maar daarna ging het beter lopen. Waar hij in de eerste set maar 20% van zijn dubbels gooide, ging dit percentage in de tweede set naar de 70%.

Achterstand Vooral in de eerste set was Van Gerwen aan het ploeteren op zijn finishende dubbels. Het beginnen met een dubbel, zoals de regels zijn bij de World Grand Prix, leverde geen problemen op. Het leidde ertoe dat de Vlijmenaar de eerste set aan Bunting moest laten gaan.

Finishes van 141 en 150 werden gegooid alsof het niks was. Maar even daarvoor miste hij nog te veel pijlen op zijn dubbels. Het kenmerkte de vorm van Van Gerwen. De Brabantse darter zit nog niet aan zijn topniveau maar laat wel met vlagen zien het nog niet verleerd te zijn.

Maar de tweede set was een incident. Daarna was het verval weer groot bij Van Gerwen. Wederom liepen de dubbels niet. Toch kwam hij op een 2-1 voorsprong en kreeg hij in de vierde set de uitgelezen mogelijkheid de wedstrijd op slot te gooien. Maar drie kansen op dubbel vier werden gemist.

Beslissende set

Bunting benutte het buitenkansje en brak Van Gerwen. Ondanks dat de Brabander gelijk terug brak ging de set naar de Engelsman. Hij bracht de stand op 2-2 en dus moest er een beslissende set aan te pas komen.

Hierin moest Van Gerwen de nummer 20 van de wereldranglijst wel een keer breken. Dat deed hij in de eerste leg. De Brabander kwam daarna niet meer in de problemen en pakte de vijfde en dus de wedstrijd.

In de kwartfinale wacht vrijdagavond Chris Dobey. Een op papier makkelijke tegenstander, maar dan moet Van Gerwen het zich niet opnieuw zo lastig maken als woensdagavond.