Wereldberoemde rocksensatie Ayreon kondigt nieuwe concertreeks aan

Ayreon, de mondiale rocksensatie uit een piepklein Brabants dorpje, heeft na jaren van afwezigheid een nieuwe concertreeks aangekondigd. Het wereldberoemde muziekspektakel strijkt in september 2023 opnieuw neer in Tilburg voor drie zeldzame live-optredens, genaamd Live Beneath the Waves. Maar terwijl zijn fans juichend in de gordijnen hangen, vergaat het Brabantse meesterbrein achter Ayreon vooral van de spanning.

Een video op Facebook. Donkere beelden vanuit poppodium 013, voorzien van onheilspellende, quasi Jaws-achtige muziek. Een enkele man en een hondje. De data 15, 16 en 17 september 2023 en een duimpje omhoog. That's it. Maar meer dan die 17 seconden had Arjen Lucassen uit Oudemolen ook niet nodig om zijn smachtende fans schuimbekkend achter de computer te krijgen om vliegtickets en hotelkamers te boeken.

Want zijn fans, uit werkelijk álle hoeken van de wereld, moesten er vier jaar lang op wachten. Noodgedwongen, aldus Lucassen. “De concerten hadden een cyclus van twee jaar. Het begon in 2015 met de theaterproductie, in 2017 deden we Ayreon Universe, in 2019 volgden de Electric Castle-shows en in 2021 hadden we in 013 weer shows geboekt, maar het was al snel duidelijk dat dat niet door kon gaan vanwege corona. Als je van zo veel fans uit het buitenland afhankelijk bent, durfden we het dit jaar ook niet aan. Al die kosten. Alles wordt duurder.” Desondanks kreeg 'Ayreon 013 2023' wel het groene licht. “Het is spannend en ook wel een beetje eng.”

Lucassen wil uitpakken. “Dit wordt het grootste concert tot nu toe, met een 10-koppige band en zo'n 20 vocalisten. Wat fans mogen verwachten? Een show van 2,5 tot 3 uur. Mensen die van zo ver komen, wil je natuurlijk verwennen.”

“We voeren het hele album ‘01011001’ uit en spelen in de toegift nog wat extra verrassingen. Een Ayreon best-of? Ik denk het niet, eigenlijk. Het lijkt me leuker om nummers te spelen die ik nog niet gedaan heb. Dat is spannender."