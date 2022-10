112-nieuws: auto gaat in vlammen op • wandelaar op de A50

08.30

Delen van Drunen en Elshout zitten donderdagochtend zonder water of hebben last van een lage waterdruk. Tijdens graafwerkzaamheden in Steenenburg is de waterleiding beschadigd. Het lek is rond acht uur ontstaan. Monteurs werken op dit moment aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk wanneer de problemen precies zijn opgelost. Waterstoringen.nl schat dat de problemen nog tot half een 's middags aanhouden.