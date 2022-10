Drugsdealer net te laat gewaarschuwd: 'Groetjes van de wijkagent'

Een 27-jarige drugsdealer uit Eindhoven is dinsdag net te laat getipt door een van zijn klanten. Toen de koper was opgepakt waarschuwde hij de dealer, maar dat appje kwam niet meer op tijd binnen. "Te laat, groetjes de wijkagent", kreeg de tipgever als reactie.

Volgens een bericht van een wijkagent op Instagram, reden de agenten op de Zeeheldenlaan. Daar zagen ze een bekende drugsgebruiker wachten. De man liep naar de Gemmastraat en daar verscheen al snel een dealer in zijn auto. De klant stapte in de auto en kwam er na een paar seconden weer uit. "Een tafereel dat we in Woensel Zuid iets te vaak zien", schrijft de wijkagent. Even later hielden ze de man aan. Hij legde een verklaring af en hoefde niet mee naar het bureau.

Een paar straten verderop kon een andere agent de dealer aanhouden. Die hing een warrig verhaal op en ontkende dat hij drugs bij zich had. Maar hij kon de agenten niet overtuigen en moest mee naar het politiebureau. Bij het fouilleren van de dealer vonden ze cocaïne.

Omdat de koper dacht dat de dealer nog vrij rondliep, besloot hij hem te waarschuwen. Op de telefoon van de dealer stroomden appjes binnen met de tekst: 'Niet meer rijden met deze auto en deze week geen snoepjes meer verkopen. Er zijn al twee mensen aangehouden die kopen bij jou. Stop nu meteen.' De politie pakte daarop de telefoon van de dealer en stuurde vriendelijk terug: 'Te laat, groetjes de wijkagent'.