Jonge fietsers aan de dood ontsnapt, doorrijder nog steeds voortvluchtig

Ruim vijf maanden nadat een roekeloze automobilist een groep jongeren in Eindhoven aanreed, is een van de slachtoffers nog steeds niet helemaal hersteld. Ondertussen is de bestuurder van de auto die door rood reed nog steeds voortvluchtig. In Bureau Brabant besteedt de politie aandacht aan de zaak.

Rochelle Moes Geschreven door