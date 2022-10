In de straat van Niels wonen 26 nationaliteiten: 'Ik heb niks geroken'

De Pioenroosstraat in Eindhoven is hét voorbeeld van een veelzijdige straat. Hier wonen 26 nationaliteiten verdeeld over negentig huizen. Bewoner en journalist Niels Guns bezocht al zijn buren en schreef een boek over een straat waar altijd wat gebeurt. “Hier is ook een moord gepleegd.”

Niels woonde als correspondent in India en werkte onder meer voor de Telegraaf en RTL Nieuws. Zijn huis in de Pioenroosstraat verhuurde hij. Na een paar jaar kwam hij terug naar Eindhoven, vele ervaringen rijker. “In India ruik je altijd wel iets. Van het lekkerste eten tot pis en uitlaatgassen. Ik liep hier naar de supermarkt en terug en ik dacht bij mezelf: ik heb niks geroken.”

Samen wandelen we door de straat. Niels wijst naar de deurbellen. Tegen het kozijn hangen er drie onder elkaar. Een bel is met een stuk tape vastgezet. Bij een andere bel hangt een hartje. “Die bellen zeggen veel over de huizen. Het is overal anders en toch is het dezelfde straat. Soms wonen er in een huis drie verschillende nationaliteiten. Het komt voor dat ze elkaar niet eens ontmoet hebben.”

De gastvrijheid blijft hem bij. Hij kreeg taart, loempia of at zelfs mee. “Bij een Indiër kreeg ik een lekkere curry. De verwarming stond op dertig graden. Ik liep in mijn straat zomaar een klein stukje India binnen.”

De schrijver sprak met buren uit onder meer India, China, Polen, Turkije, Hongarije, Nigeria, Kenia, Somalië, Panama en Italië. Af en toe met een mobieltje in de hand, via een vertaalprogramma. Hij tekende uit eerste hand de anekdotes op. "Een Vietnamese student had nog geen telefoonabonnement. Hij raakte de weg kwijt. Na vier uur was hij nog niet thuis. Het is nogal lastig om Pioenroosstraat uit te spreken.”

Niels groeide op in Maarheeze, een dorpje waar hij iedereen in de straat kende. Hoe anders is dat in zijn straat. “Hier ken ik iedereen die ik vanuit mijn eigen huis kan zien. Zes deuren verderop niet. Ik wilde mijn eigen buurt leren kennen.”

De verhalen kwamen in de krant te staan. Zo ook over de moord die in de jaren vijftig in een van de huizen is gepleegd. Een vrouw van in de zeventig belde om te zeggen dat het om haar moeder ging. "Ze was door haar man vermoord. De dochter was destijds een meisje van vier. Dat heeft impact op iemands leven. Ze vroeg mij in contact te brengen met de buurman die nog wist dat dit gebeurd was."

Nu staan de verhalen dus in een boek. “Later zag ik de grotere verbanden. Heel veel dingen die zich in het groot afspelen, zie je hier ook. Er zijn bijvoorbeeld heel veel alleenstaanden. Dat zie je hier ook in de straat. Er zijn steeds meer zzp’ers. Dat merkte ik ook. Grote maatschappelijke thema’s hebben een gezicht gekregen."