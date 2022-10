Hoe Brabantse buurten in 15 jaar veranderen, is te zien met Street View

Google Street View bestaat al vijftien jaar. En als je de foto’s van jaren geleden vergelijkt met die van nu kan er veel veranderd zijn. We namen de proef op de som en bezochten een paar plaatsen in Brabant.

Via een schuifje in de bovenhoek kun je terugkijken. Dan zie je dat de Street View-auto vaker door de straat rijdt. Soms wel tien keer op een bepaalde locatie. Zoals de Piushaven in Tilburg. Dat is zo’n plek die sinds 2009 tien keer is bezocht. De overkant van de haven vier keer. Op de foto’s is goed te zien hoe de Piushaven de laatste jaren is veranderd. Op de foto’s uit 2009 zie je nog maar één hoog appartementencomplex. Tien jaar later bestaat een groot deel van de noordkant van de haven uit grote complexen.

Ander voorbeeld: in het centrum van Schaijk stond aan de Schutsboomstraat jarenlang een groot pand. Ooit zat er de Boerenbond in, maar in 2018 werd dat pand gesloopt en kwam er een heel nieuw plein, het Kapelanieplein. En zo ontstond er een nieuw dorpshart. Op de foto’s is het enorme verschil goed te zien.

Google houdt wel rekening met de privacy. Gezichten en kentekens worden geblurd, maar toch kan het goed zijn dat je jezelf zeer herkenbaar op Google Maps aantreft, zoals deze mensen op een terras op de Markt in Eindhoven.