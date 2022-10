Klanten van webshop Jayno zien bestelling nooit: 'Amateuristische bende'

De Consumentenbond waarschuwt mensen om niet bij webwinkel Jayno.nl te bestellen. Bij de belangenvereniging zijn in korte tijd tientallen klachten binnengekomen over de webshop waar kinder- en babykleding kan worden gekocht.

Volgens de bond levert het bedrijf uit Roosendaal niet of veel te laat, geeft de winkel geen geld terug voor geretourneerde producten en is het bedrijf onbereikbaar.

Ook op Trustpilot.nl is de ene na de andere negatieve recensie over het bedrijf te lezen. "Ik heb drie bestellingen geplaatst begin augustus. Ondertussen oktober en nog steeds niets ontvangen. Ik wil bij deze mijn bestellingen annuleren want volgens DHL zijn ze niet meer te vinden!", schrijft ene Sarra.

Kim schrijft dat ze in juni iets heeft teruggestuurd en nooit meer wat heeft gehoord. "Retour niet verwerkt, geld niet terug ontvangen en op geen enkele wijze is er contact te krijgen." Een derde klant die zich beklaagt: "Het is een grote amateuristische bende daar! Niet reageren op mail, chat, telefoontjes, alles staat uitgeschakeld!"

Jayno.nl zou ook misbruik maken van het logo van Webshop Keurmerk, waar de webwinkel volgens de Consumentenbond niet bij is aangesloten. "Daarmee wekt Jayno onder meer de indruk dat consumenten bij de Geschillencommissie terechtkunnen en dat ze aanspraak kunnen maken op de nakomingsgarantie, terwijl dat niet het geval is."

Op de website van het bedrijf valt te lezen dat het druk bezig is om de problemen op te lossen. Ook is te lezen dat bestelde producten niet verzonden worden, terwijl mensen nog wel gewoon aankopen kunnen doen. De Consumentenbond heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd om in te grijpen. Jayno.nl was telefonisch niet bereikbaar voor een reactie.