Een notaris nodig, maar geen geld: Yvonne heeft dé oplossing

Veel Brabanders die het niet breed hebben, vinden de drempel om naar de notaris te stappen te hoog. Terwijl ze die hulp hard nodig hebben. Daarom moet er een sociaal notaris komen die door de overheid en notariskantoren wordt betaald, vindt de Rosmalense notaris Yvonne Vleeshouwers.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Voor het regelen van huwelijkse voorwaarden, een erfenis of het opmaken van een testament is een notaris nodig. Dat is wettelijk verplicht. Maar dat kost al snel honderden euro’s en dat geld heeft niet iedereen. “Als je een eenvoudig testament hebt, kost dat ‘maar’ 500 euro, maar als je een ingewikkeld testament hebt kan het al gauw 1500 euro kosten. Dat is voor mensen met een kleine spaarrekening niet te doen”, vertelt De Rosmalense notaris. “Ik help soms mensen gratis, omdat het écht nodig is. Maar ik wil dat die mogelijkheid er voor iedereen komt.”

“Veel mensen vinden een notaris te duur en ingewikkeld.”

Vleeshouwers richt zich vooral op familiezaken. Omdat ze zelf een gehandicapte zoon heeft, weet ze dat er bepaalde dingen moeten worden geregeld door een notaris. “Heel veel zaken zijn in de wet geregeld. Als je bijvoorbeeld overlijdt wordt jouw vermogen onder je kinderen verdeeld. Maar als je een gehandicapt kind hebt of een kind wilt onterven omdat je geen contact of ruzie hebt, moet je dat laten vastleggen in een testament”, legt ze uit. “Als notaris geef ik regelmatig lezingen aan ouders met gehandicapte kinderen of ouderen. Ik merk dan dat veel mensen een bezoek aan de notaris te duur vinden.” Niet alleen de hoge kosten spelen een rol. Veel mensen hebben de kennis ook niet in huis. “Ik hoor vaak dat veel mensen niet durven. Ze schamen zich vaak, omdat ze er geen verstand van hebben.”

“Ik vind het erg dat mensen uit slechtere wijken geen hulp krijgen.”

Om iedereen te helpen die dat nodig heeft, wil Vleeshouwers één dag in de week als sociaal notaris gaan werken bij een Juridisch Loket in Den Bosch of een wijkplein. Zo'n notaris wordt dan betaald door de overheid of notariskantoren. “Bij ons kantoor komen mensen met kennis en eigen vermogen. Daarom wil ik mijn diensten op een plek aanbieden waar mensen die hulp ook nodig hebben. Het is van groot maatschappelijk belang dat mensen ons zonder schaamte durven op te zoeken.” “Mijn zoon woont in de Graafsewijk bij zorginstelling Cello in Den Bosch. Mensen uit zulke, wat slechtere wijken, zie ik niet bij ons kantoor. Die hebben ook vast iets nodig. Ik vind het erg dat die mensen geen hulp krijgen. Als je dat in zo'n wijk zelf aanbiedt, gaat dat makkelijker, hoop ik.”

“Een politiek besluit over een sociaal notaris kan nog jaren duren.”