Gewonde bij woningbrand in Boxtel

Bij een brand in een huis aan de Adrianastraat in Boxtel is donderdagmiddag rond drie uur iemand gewond geraakt. Inmiddels is de brand zo goed als geblust. Het slachtoffer kwam op eigen kracht naar buiten maar is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het huis ziet zwart van binnen door het vuur en de rook. De omgeving rond het huis is afgezet. Volgens omstanders waren er meerdere mensen in de woning aanwezig toen de brand uitbrak. Het is onduidelijk of de gewonde een bewoner betreft. Oorzaak onderzocht

Hoe de brand is uitgebroken, wordt momenteel onderzocht. Er landde een traumahelikopter. De toegesnelde trauma-arts is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision