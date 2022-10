Frank Lammers neemt het in speech op voor Iraanse vrouwen en boeren

De speech die Undercover-acteur Frank Lammers gaf nadat hij donderdagavond de Televisier-Ring voor beste acteur won, zal veel mensen bijblijven. Hij nam het in nog geen 45 seconden op ludieke wijze op voor zowel de Iraanse vrouwen als de boeren, liet weten een vriendin voor zijn zoon te zoeken en wekte tranen op bij de tv-kijker vanwege de liefdevolle manier waarop hij zijn vader bedankte.

Lammers had bij de verkiezing van de belangrijkste Nederlandse tv-prijs voor acteurs concurrentie van Angela Schijf en Tygo Gernandt. De acteur en zanger uit Mierlo was zelf niet bij de prijsuitreiking in Carré in Amsterdam aanwezig vanwege tv-opnames in België.

Maar met de speech die hij via een videoverbinding gaf, trok Lammers alle aandacht. "Ik wil m’n vader bedanken. Die zit thuis voor de televisie. Soms weet-ie het allemaal niet meer. Maar jouw optimisme en blijdschap is een voorbeeld voor iedereen. Dus dankjewel, ouwe".

Zijn steunbetuiging voor zowel de Iraanse vrouwen die al weken protesteren tegen het regime in het land als zijn steun voor de boeren, vonden sommige mensen geweldig. Anderen konden het niet waarderen.

'Beste speech'

"Frank Lammers memoreerde de Iraanse vrouwen, top! Hopelijk volgen er meer vanavond", reageert Ben op Twitter. "Wat een held is Frank Lammers die leve de Iraanse vrouwen roept", twittert Eva. "Beste speech, so far", aldus Joost.

Helena kon het echter niet waarderen. "Frank Lammers die tijdens zijn dankwoord tijdens de Televizierring de Iraanse vrouwen in één zin met de boeren noemt. Schaam je heel, heel, heel diep!!!!! #trekkertuig?? #vrouwenvaniran ??????????", zo twittert Helena.

"Heerlijk dat Frank Lammers als kersverse zelfbenoemd ‘Nederlands Kampioen acteren’ de boeren openlijk steunt! Waren ze niet blij mee dat deugvolk in de zaal", verwijst Cath naar het publiek in de zaal in Carré.