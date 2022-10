Clarissen-zusters krijgen ruim 1 miljoen om hun klooster te verduurzamen:

De gemeente Oss en de provincie betalen definitief mee aan verduurzaming van het Clarissen-klooster in Megen. Samen lenen de partijen zo’n 1,15 miljoen euro aan de zusters. “De zusters Clarissen wonen al driehonderd jaar in het klooster en met deze lening kunnen wij op deze plek blijven. Dat is geweldig”, reageert zuster abdis Angela.

Na jaren van discussie nam de gemeenteraad van Oss donderdagavond het besluit om een lening van 275.000 euro te geven. Door dat besluit kan ook de provincie definitief 875.000 investeren. "Omdat steeds meer levende gemeenschappen ophouden te bestaan, wilde de gemeente ons helpen. Wij zijn heel dankbaar dat de gemeente ons deze kans geeft", vertelt de zuster. De Clarissen-zusters kunnen niet meer rondkomen van hun inkomsten uit het gastenverblijf en de verkoop van hun kloosterproducten. Om kosten te besparen en hun gemeenschap levend te houden, moet het eeuwenoude pand dringend verduurzaamd worden. Maar de zusters kunnen die verbouwing niet zelf betalen. Het vorige college van B en W wilde hen niet helpen maar op aandringen van de gemeenteraad is er nu dus toch een creatieve oplossing gevonden. Tot grote vreugde van de zusters.

Dat de gemeente Oss pas nu het besluit neemt om mee te betalen aan de verduurzaming van het klooster, komt door de wetgeving. De gemeente mag namelijk alleen investeren gemeentelijke monumenten, maar het klooster is een Rijksmonument. Enkele politieke partijen zijn bang dat andere instellingen nu ook gaan vragen om financiële steun. "Wij snappen de zorgen van die partijen heel goed. Dat is de reden dat de vorige wethouder ons niet wilde helpen, maar deze situatie is echt anders", verzekert zuster abdis. " Ook de wethouder ziet dat niet gebeuren, omdat dit een historisch unieke situatie is. "Wij krijgen de lening niet vanwege onze monumentale status, maar voor de maatschappelijke meerwaarde die wij als klooster bieden", legt de zuster uit.

En de lening krijgen de Clarissen-zusters zeker niet zomaar. Het bedrag moeten ze binnen twintig jaar terugbetalen in de vorm van maatschappelijke tegenprestaties. “Wij kunnen bijvoorbeeld educatie aanbieden op het gebied van duurzaamheid en kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons laten werken. Ook krijgen mensen in nood de mogelijkheid om in het klooster tot rust te komen, zoals Oekraïense vluchtelingen." Met het extra geld van de gemeente en provincie kunnen de zusters onder meer tientallen ramen laten renoveren en verduurzamen. Dat is een peperdure klus. “Wij mogen niet zomaar voor de goedkoopste oplossing kiezen. Die ramen zijn oud en handgemaakt, dus die moeten volgens de regels verduurzaamd en gerestaureerd worden”, legt abdis zuster Angela uit.

