Dollemansrit over de A58 vastgelegd met dashcam: 'Gevaar op de weg!'

Een automobilist haalde deze week halsbrekende toeren uit op de A58 van Eindhoven richting Breda. Op dashcambeelden is te zien hoe de man zich in de buurt van Moergestel tussen auto's wringt, inhaalt over een afrit en uiteindelijk crasht op het talud van die afrit.

De dollemansrit is vanaf de eerste rij te volgen in een drie minuten durende video met dashcambeelden. Dat er geen ernstig ongeluk is gebeurd, mag een wonder genoemd worden.

