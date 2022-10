Ideaal weer voor Marathon Eindhoven zondag, ook begin komende week mooi

Goed nieuws voor deelnemers aan de Marathon van Eindhoven. De weersomstandigheden zijn prima om zondag hard te lopen of om langs het parcours de deelnemers aan te moedigen. Het wordt vrij zonnig en droog, aldus Weerplaza.

Deze vrijdag is het al niet verkeerd, vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Er is net zoals donderdag veel zon. Wel krijgen we vrijdagmiddag te maken met iets meer wolkenvelden. Die waaien met name over de westelijke regio's, maar het blijft heel de dag overal droog. De temperaturen zijn vergelijkbaar met donderdag. Toen werd het een graad of 18 op de meeste plaatsen. Een prima dag al met al."

"Bij weinig wind is het zondag best aangenaam."

De bewolking, waarmee het noorden van Nederland deze vrijdag overdag te maken heeft, trekt komende nacht over Brabant. "Dan kan er een paar millimeter regen vallen, maar ik denk dat die regen zaterdagochtend onze omgeving alweer verlaten heeft", zegt de meteoroloog. "Later in de ochtend kan nog wel een enkele bui vallen, maar op de meeste plekken zal het gewoon droog blijven. In de middag is er steeds meer ruimte voor de zon en wordt het opnieuw een graad of 18." Zondag, wanneer in Eindhoven de Marathon plaatsvindt, belooft eveneens een vrij zonnige dag te worden. "Ook dan blijft het droog. Bij 18 graden en weinig wind is het dan best aangenaam."

"Komende week zal de zon het wat moeilijker krijgen."