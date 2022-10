Snel doelpunt voldoende voor winst Helmond Sport, matig NAC stevig onderuit

Het was op zijn zachtst gezegd geen beste speelronde voor de Brabantse ploegen in de Keuken Kampioen Divisie. FC Eindhoven had nog een kleine kans op de periodetitel, maar verloor met 0-1 van Den Haag. Ook TOP Oss, Jong PSV en een matig spelend NAC liepen tegen een nederlaag aan. Uitzondering was Helmond Sport dat met 0-1 won bij Jong Ajax. De wedstrijd tussen Willem II en FC Den Bosch werd in de achttiende minuut stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld. Na een uur werd de wedstrijd hervat.

Jong Ajax - Helmond Sport 0-1

Helmond Sport verraste vriend en vijand door Jong Ajax in eigen huis te kloppen. Matchwinner was Elmo Lieftink die al in de tweede minuut op fraaie wijze succesvol was. Vanaf grote afstand krulde hij de bal in het Ajax-doel. In de eerste helft kregen de bezoekers nog enkele kansen om de voorsprong te vergroten. Na de rust waren de betere doelkansen voor Jong Ajax. Ook werd nog een doelpunt van de Amsterdammers afgekeurd wegens buitenspel. Voor de Helmonders was het de derde zege van het seizoen.

ADO Den Haag - FC Eindhoven 1-0

De ploeg van trainer Rob Penders had nog een kleine kans op de eerste periodetitel. Maar dan had FC Eindhoven in ieder geval de wedstrijd tegen FC Den Haag moeten winnen. De periodetitel gaat nu naar Heracles. Voor de rust kreeg Evan Rottier de mogelijkheid om de score voor de Eindhovenaren te openen, maar dat lukte niet. Aan de andere kant was Mario Bilate (FC Den Haag) gevaarlijk met een schot dat maar net over ging. Een kwartier na rust scoorde spits Thomas Verheydt het enige doelpunt van de wedstrijd, 1-0.

Jong AZ - NAC Breda 4-0

Een matig spelend NAC werd door Jong AZ op alle fronten afgetroefd. Halverwege de eerste helft kwam de ploeg uit Alkmaar op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Yusuf Barasi. Voor NAC Breda waren er slechts enkele kansen. Na de rust zakte het niveau van de Bredase ploeg naar een bedenkelijk niveau. Dat resulteerde in drie treffers voor de thuisploeg. Soulyman Allouch. Iman Griffith en Max Meerdink bepaalden de eindstand op 4-0.

Jong PSV - Telstar 0-2

Jong PSV had de laatste vier wedstrijden gewonnen en ging Telstar op jacht naar een vijfde overwinning. Dat pakte anders uit voor Jong PSV. Tot aan de rust was de wedstrijd in evenwicht. in het laatste kwart van de wedstrijd sloeg de ploeg uit Velsen-Noord hard toe. Christos Giousis verzilverde een penalty. Zeven minuten later maakte Yael Liesdek met het tweede doelpunt van Telstar een einde aan de illusies van Jong PSV.

TOP Oss - MVV 0-1

De thuisploeg kreeg in de wedstrijd de betere kansen, maar kwam niet tot scoren. De openingsfase was voor MVV. Met name Koen Kostons en Mart Remans zorgden voor het nodige Limburgse gevaar. Voor TOP Oss kreeg Stuy van den Herik in de tweede helft de beste kans om de score te openen maar zijn schot ging net over het MVV-doel. Enkele minuten later maakte Mart Remans het enige doelpunt van de wedstrijd. Margaret had de gelijkmaker op zijn schoen maar zijn schot werd door de MVV-doelman via de lat uit het doel getikt.