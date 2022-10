Uitvak Willem II - FC Den Bosch ontruimd na rellen, wedstrijd later hervat

De derby tussen Willem II en FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond na ruim een kwartier spelen stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. De ME heeft het bezoekersvak ontruimd en de supporters van FC Den Bosch zijn met bussen naar huis gebracht. Om kwart voor tien werd het voetbal na een warming-up hervat.

Ron Vorstermans Geschreven door

Op beelden is te zien dat het vuurwerk niet alleen op het veld, maar ook naar andere supporters werd gegooid. Sommige fans probeerden het uitvak te verlaten. De politie besloot daarop in te grijpen. Vroege goal

Den Bosch scoorde een vroeg doelpunt dankzij Faris Hammouti. Toen de spelers van FC Den Bosch die treffer vierden met hun fans in het uitvak van het Koning Willem II-stadion, werden vanuit de vakken met Tilburgse supporters plastic bekers bier richting de feestende voetballers gegooid. Een daarvan kwam op het hoofd van Danny Verbeek terecht, die even op de grond ging zitten met zijn handen om zijn hoofd. De aanvaller van Den Bosch kon wel verder spelen. Vuurwerk

Ruim een kwartier na het eerste fluitsignaal werd een stuk vuurwerk op het veld gegooid. Willem II-keeper Kostas Lamprou gooide het brandende vuurwerk snel weer buiten de lijnen, maar Pérez besloot de wedstrijd te staken.

Wachten op privacy instellingen...