Michael van Gerwen naar laatste vier World Grand Prix

Darter Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de World Grand Prix in Leicester. De darter uit Vlijmen versloeg in de kwartfinale de Engelsman Chris Dobey in vier sets: 3-1.

'Mighty Mike' won de eerste set van Dobey, maar zag zijn tegenstander in de tweede set op gelijke hoogte komen. Dobey gooide bij 2-2 in legs 122 uit en de stand was weer gelijk.

De Nederlander won overtuigend de derde set en won in de vierde set op 1-1 de leg die Dobey was begonnen. In de daaropvolgende leg maakte Van Gerwen het af door 105 uit te gooien.

Van Gerwen neemt het in de halve finales op tegen wereldkampioen Peter Wright. De Schot won in zijn kwartfinale met 3-2 in sets van de Belg Dimitri Van den Bergh. De andere halve finale gaat tussen Gerwyn Price uit Wales en de Engelsman Nathan Aspinall.

De World Grand Prix is een van de grote toernooien van de profbond PDC, met 600.000 Engelse pond (bijna 700.000 euro) in de prijzenpot. Van Gerwen won het toernooi al vijf keer.