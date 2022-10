112-nieuws: motorrijder gewond • bestuurster botst tegen gevel meubelzaak

17.02

Op de Loonderweg in Waalre is een auto over een bussluis gelanceerd. Volgens een 112-correspondent probeerde de bestuurder de file aan de Heikantstraat af te snijden en reed hij per ongeluk over de bussluis heen. De auto raakte beschadigd en is niet meer te verplaatsen. De bestuurder is niet gewond geraakt en is door een buurtbewoner opgevangen. De ANWB is opgeroepen.