112-nieuws: scooterrijdster gewond bij botsing • gewonden bij crash tieners

03.00

Een man is vrijdagnacht gewond geraakt bij een schietpartij in de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg. Die schietpartij vond rond een uur plaats. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn situatie is niets bekendgemaakt. De politie sloot de Burgemeester Brokxlaan na de schietpartij van de Gasthuisring tot aan de Albert Heijn af met lint en doet onderzoek.

