Miljoenenstrop MXGP Oss, organisator voelt zich belazerd door gemeente

Ebert Dollevoet, de organisator van de MXGP in Brabant, is woedend op de gemeente Oss. De directeur van TOP Events heeft een vijfjarige afspraak met Oss voor de organisatie van het internationale motorcrossevenement, maar na de eerste editie in 2021 kan het niet meer doorgaan door problemen met vergunningen. Volgens Dollevoet, die zich beraadt op juridische stappen, loopt de schade in de miljoenen.

De MXGP in Oss op 18 juli 2021 was een groot succes, maar daar blijft het voorlopig bij. Volgens Dollevoet laat de gemeente Oss hem in de steek. Voornaamste reden is dat ieder overleg met de gemeente over een MXGP in 2023 onmogelijk bleek. Daardoor bleef onduidelijk of hij aan de voorwaarden van de internationale organisator Infront kan voldoen.

De directeur van TOP Events is boos omdat hij van de gemeente pas afgelopen week in een eerste gesprek duidelijkheid kreeg. Dat was te laat, want vrijdag verliep de deadline om op de kalender te komen voor de MXGP in 2023. "Terwijl ze de voorwaarden al anderhalf jaar wisten", zegt Dollevoet "Al die tijd was het liegen en bedriegen. Dat is voor mij onbegrijpelijk en onverteerbaar, want de schade loopt in de miljoenen!"