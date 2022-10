Fietser (17) aangereden en gewond achtergelaten op weg in Helmond

Bij een oversteekplaats op de Europaweg in Helmond is zaterdagnacht rond kwart voor drie een gewonde fietser gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de 17-jarige jongen, die op straat lag, is aangereden en vervolgens achtergelaten. "Maar dit staat nog niet vast."

Er had zich tot zondagochtend nog niemand bij de politie gemeld als mogelijke dader.

"De fietser zelf kan zich niet herinneren wat er gebeurd is", laat een woordvoerder van de politie weten. "Hij heeft een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen." De fietser is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar wat het slachtoffer overkomen is en zoekt mensen die wellicht iets gezien hebben. Agenten bekijken onder meer of er camera’s in de omgeving hangen waarop te zien is wat de man precies overkomen is.