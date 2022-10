Michael van Gerwen imponeert en bereikt finale World Grand Prix-toernooi

Michael van Gerwen heeft zich op indrukwekkende wijze geplaatst voor de finale van het World Grand Prix-dartstoernooi in Leicester. Dat is een van de belangrijkste toernooien bij de bond PDC. De Vlijmenaar gunde zijn tegenstander, regerend wereldkampioen Peter Wright, zaterdagavond slechts een leg.

Van Gerwen liet zich in de eerste leg van de wedstrijd meteen gelden. Die veroverde hij met een fraaie 167-finish. Hij stoomde vervolgens in rap tempo door naar setwinst en gaf Wright ook in de andere twee legs van deze set geen enkele kans op een uitgooi.