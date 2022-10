Paul liep voor 209ste keer een marathon en deze editie was extra bijzonder

Ze kwamen zondagmiddag na ruim 3,5 uur hardlopen als een bruisend duo over de streep in Eindhoven: vader Paul en dochter Kyra. Samen liepen ze de marathon, maar voor Paul was het allerminst de eerste keer. Het was, om precies te zijn, zijn 209ste keer.

Ron Vorstermans Geschreven door

In felgekleurde outfits kwamen Kyra en Paul over de streep. Kyra barste direct in tranen uit toen ze de marathon uitliep. "We hebben het toch maar weer gedaan", vertelt ze. "Ik had het wel moeilijk op het einde."

Kyra en Paul gingen samen over de finishlijn.

In gesprek met Omroep Brabant bedankt ze daarom het publiek. "Dat heb je gewoon nodig, dat publiek de laatste kilometers. We hebben ook de hele tijd samengelopen", zegt Kyra, die doelt op het uitlopen van de marathon met haar vader. Voor Paul is dat laatste iets minder bijzonder. Hij is bijzonder ervaren: de Eindhovense marathon vandaag is zijn 209ste. Kyra liep een keer eerder een marathon, in Rotterdam.

"Dit is ook een soort verslaving."