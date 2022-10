Kilo's illegaal vuurwerk gevonden in huis van gezin met kleine kinderen

De politie heeft zaterdagmiddag bij een huiszoeking ruim honderd kilo vuurwerk gevonden in een huis in Werkendam. Het overgrote deel van dat vuurwerk valt in de zwaarste categorie en is illegaal. In het huis waar het vuurwerk lag opgeslagen, woont een gezin met twee kleine kinderen.

De politie kreeg een anonieme tip dat er zwaar illegaal vuurwerk in het huis in Werkendam opgeslagen zou liggen. Zaterdag deden agenten daarom een huiszoeking. In de woonkamer en slaapkamer zagen ze dozen opgestapeld staan. Daarin lag 75 kilo vuurwerk van de zwaarste categorie (1.1) en 28 kilo van een minder zware categorie (1.4). Het huis staat midden in een woonwijk, dus was volgens de politie een direct gevaar voor de omgeving. De bewoners van 45 en 51 jaar oud krijgen een proces-verbaal. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.