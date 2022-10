PSV wint dankzij Cody Gakpo voor het eerst in elf jaar bij SC Heerenveen

PSV heeft zondag afgerekend met SC Heerenveen. In Friesland was één goal van Cody Gakpo genoeg om de drie punten mee naar Brabant te nemen. Dankzij de overwinning blijft PSV meedoen bovenin de Eredivisie.

Al elf jaar weet PSV niet te winnen in Heerenveen en de grote vraag was of er eindelijk een einde kwam aan deze lange reeks. De laatste keer dat de Eindhovenaren wonnen in Friesland was in december 2011.

Na een zwak begin, waarbij Andre Ramalho Amin Sarr op het laatste moment van scoren af wist te houden, ging PSV steeds beter voetballen. Maar op het moment dat PSV door leek te drukken vielen binnen een minuut twee spelers uit. Zowel Yorbe Vertessen als Ismael Saibari moesten met een spierblessure het veld verlaten. Zij werden nog voor rust vervangen door Erick Gutiérrez en Anwar El Ghazi.

Bas Nijhuis

Dat waren wissels waar PSV nog geen eens veel slechter van werd. In de tweede helft was PSV de betere ploeg maar voetbalde het niet alleen tegen de elf voetballers van Heerenveen, ook scheidsrechter Bas Nijhuis ging steeds meer zijn stempel drukken. De leidsman staat bekend als iemand die niet graag fluit, maar het optreden van zondagmiddag was schrijnend te noemen.

Vooral Xavi Simons had het zwaar. Hij kreeg veel schoppen te verwerken zonder dat Nijhuis ingreep. Het zorgde voor veel (terechte) irritaties aan Eindhovense zijde.

Weer Gakpo

Het moest de frustraties omzetten in een doelpunt. Het kwam steeds dichterbij een doelpunt maar stuitte telkens op Andries Noppert. De Friese doelman had stijlvolle reddingen in huis op schoten van Cody Gakpo en El Ghazi.

Een kwartier voor tijd was er alsnog de verdiende voorsprong voor PSV. Gakpo trok naar binnen en schoot raak in de lange hoek. Een schot waar Noppert geen antwoord op had. De aanvaller liet nog maar eens zien dat hij in bloedvorm is. De Eindhovenaar is dit seizoen al verantwoordelijk voor dertien goals en tien assists

In gevaar kwam de voorsprong niet meer waardoor PSV afrekende met een hele vervelende statistiek. Maar bovenal liet zien dat het echt wel beter kan voetballen als vorige week, toen het met 3-0 verloor van SC Cambuur. De Eindhovenaren staan na negen speelronden op een derde plek. Twee punten achter koploper AZ.