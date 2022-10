Auto ramt gevel van huis in Helmond, bestuurder aangehouden

Een auto heeft zondagavond de gevel van een huis aan de Paulus Potterlaan in Helmond geramd. De bestuurder was door onbekende oorzaak van de weg geraakt en in de voortuin van het huis gereden. De auto kwam tegen de gevel tot stilstand. De gevel raakte daardoor zwaar beschadigd.

De bewoner van het huis, die tv zat te kijken, bleef ongedeerd maar is wel flink geschrokken. De automobilist is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Buren hebben de man opgevangen. Ambulancepersoneel heeft de man nog onderzocht. Het is niet bekend of hij mee naar het ziekenhuis is gegaan. Waar de man de nacht heeft doorgebracht is onbekend. De scooter die voor het huis stond, raakte total loss.

Auto ramt gevel van huis in Helmond

