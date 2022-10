Bestuurder (31) die gevel van huis ramde opgepakt na tip van getuige

Een auto heeft zondagavond de gevel van een huis aan de Paulus Potterlaan in Helmond geramd. De bestuurder, een 31-jarige man uit Helmond, was door onbekende oorzaak van de weg geraakt en in de voortuin van het huis gereden. De auto kwam tegen de gevel tot stilstand.

De bestuurder ging na de botsing te voet ervandoor. Een getuige tipte de politie waarna de Helmonder is aangehouden. Die weigerde mee te werken aan een blaas- en bloedtest. "Dat wordt hem zwaar aangerekend", laat een politiewoordvoerder weten. Het rijbewijs van de chauffeur is ingenomen. Door de aanrijding raakte de gevel zwaar beschadigd. De bewoner van het huis raakte niet gewond maar was wel flink geschrokken. Volgens de politie heeft de bewoner de nacht thuis doorgebracht. De scooter die voor het huis stond, raakte total loss.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision

Auto ramt gevel van huis in Helmond (Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision)

