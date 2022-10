Willy en René steeds blijer met Gakpo: 'Verdient basisplaats op WK'

Voor het eerst in elf jaar won PSV weer een keertje bij Heerenveen. "En dik verdiend ook", vinden clubiconen Willy en René van de Kerkhof. "Eindelijk speelt PSV weer met de juiste instelling", zegt Willy in de nieuwe aflevering van de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "En op de aanval, want dan zijn we op ons sterkst." En de grote man is volgens de gebroeders overduidelijk aanvoerder Cody Gakpo.

Gakpo besliste de wedstrijd tegen Heerenveen en was een paar dagen eerder al bepalend tegen FC Zürich. "Maar wat hebben we die club overschat zeg", zegt René. "het lijken wel amateurs. Ons dorpsclubje wint daar ook nog van." Willy en René verwachten deze week in de returnwedstrijd tegen de Zwitsers weer een overwinning, net als in de competitiewedstrijd van komend weekend tegen FC Utrecht.



Wat zeker helpt, is dat Cody Gakpo in uitstekende vorm steekt. "Die jongen hoort gewoon in Oranje op het WK", zegt René. "Ja, in de basis. Of Memphis op tijd fit is voor Qatar moeten we nog maar afwachten. En Bergwijn werd tegen Napoli ook helemaal zoek gespeeld. Maar Gakpo kan daar ook achter spelen." Ook Willy vindt dat Louis van Gaal niet om de PSV-aanvoerder heen kan. "Maar ik zie hem het liefst vanaf links."

"Een goede scheidsrechter valt niet op."

Minder blij was met name René met het optreden van scheidsrechter Bas Nijhuis. "Die floot weer zijn eigen wedstrijd. Hij laat veel te veel doorgaan. Een goede scheidsrechter valt niet op, maar dat doet hij wel." Willy ergerde zich minder. "Voetbal is geen damessport... hoewel, dat mag je eigenlijk niet zeggen want dat wordt het steeds meer wel. Maar ik bedoel dat er best wat mag worden toegelaten." In de podcast van deze week hoor je wie er wel de favoriete scheidsrechters van Willy en René zijn...