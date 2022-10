GLOW doet uur eerder het licht uit om stroom te besparen

Lichtfestival GLOW stopt volgende maand op vier van de acht dagen een uur eerder, om stroom te besparen. Het festival in Eindhoven wil hiermee gehoor geven aan de oproep van de Europese Unie om dit jaar minimaal 10 procent aan energie te besparen.

De lichten worden straks in november van maandag tot en met donderdag om tien uur 's avonds gedoofd. Tijdens andere edities ging het licht die dagen pas om elf uur uit. Hiermee bespaart GLOW zo’n 500 kilowattuur op een verbruik van in totaal 7000 kilowattuur, in de periode van 12 tot en met 19 november.

GLOW kent dit jaar 33 lichtkunstwerken. Die verbruiken in acht dagen plus een generale repetitie-avond bij elkaar 5000 kilowattuur aan elektriciteit. Daarnaast verbruikt de organisatie zelf nog eens 2000 kilowattuur.

Met de besparing door de lichten eerder uit te doen, wordt het totale energieverbruik nu 6500 kilowattuur. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van ongeveer 100 huishoudens in diezelfde negen dagen. Hoe hoog de energierekening precies gaat zijn, is niet bekend.