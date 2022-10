Heb je recht op energietoeslag? Dat hangt af van waar je woont

Met energiekosten die de pan uitrijzen, is de energietoeslag van 1300 euro voor veel mensen een heel welkome hulp om de rekeningen te kunnen blijven betalen. Maar of je die 1300 euro ook krijgt, hangt erg af van waar je woont. Dat blijkt bij een rondje langs een aantal Brabantse gemeenten.

Om aanspraak te maken op de energietoeslag van in totaal 1300 euro, mag je inkomen niet hoger zijn dan 120 procent van de bijstandsnorm. Dat is de vuistregel die de rijksoverheid als voorwaarde hanteert voor het uitbetalen van die toeslag. Maar een aantal gemeenten in Brabant wijkt af van die richtlijn. Zo mag in Breda, Oss, Tilburg of Steenbergen je inkomen best nog iets hoger zijn dan die 120 procentnorm om toch de energietoeslag te kunnen krijgen. Maar in Waalwijk, Den Bosch, Heusden, Roosendaal, Zundert en Meierijstad zijn ze strenger: als je boven de 120 procentnorm uitkomt, krijg je niets. “Het verschil in het toepassen van de energietoeslagregels is vergelijkbaar met het verschil in lokale heffingen”, vertelt een wethouder uit het westen van de provincie. “Bij de één betaal je bijvoorbeeld meer OZB dan bij de andere gemeente. En de ene gemeente is wat rijker en heeft meer geld om iets extra’s te doen voor haar inwoners dan een andere gemeente. Je moet de verschillen dus in een breder perspectief plaatsen.”

"Dit betekent dat niet 12.000 maar 14.000 huishoudens in aanmerking komen voor de toeslag.”

In Steenbergen bijvoorbeeld, is de ondergrens om energietoeslag aan te vragen verhoogd naar 135% van het sociaal minimum. “Dat is zo afgesproken bij de coalitieonderhandelingen.” En ook in Breda mag je iets meer financiële ruimte hebben om toch in aanmerking te komen voor de energietoeslag. “Dit betekent dat niet 12.000 maar 14.000 huishoudens in aanmerking komen voor de toeslag”, aldus de gemeente Breda. “We willen inwoners op allerlei manieren helpen om te voorkomen dat zij in de schulden komen door de sterk stijgende energiekosten. Door de energietoeslag voor meer inwoners beschikbaar te stellen dragen we daaraan bij”, aldus Marike de Nobel, wethouder armoedebestrijding.

Ook de gemeente Oss heeft de inkomensgrens voor de energietoeslag omhoog geschroefd: naar 130 procent van het sociaal minimum. “Daar vallen in de gemeente Oss 5800 huishoudens onder”, aldus de gemeente. En een paar dagen geleden is ook Tilburg overstag gegaan. Ook Tilburgers die tot maximaal 130 procent van het sociaal minimum verdienen, krijgen de energietoeslag. “We willen op korte termijn huishoudens ondersteunen in de gestegen kosten. We zien dat veel mensen nu al in financieel zwaar weer terechtkomen", aldus wethouder Esmah Lahlah. In Dongen wordt de 120 procentgrens wel streng gehanteerd. Maar bovenop de 1300 euro voor die huishoudens, trekt de gemeente ook de eigen portemonnee. “De gemeente Dongen trekt dit jaar nog 150.000 euro uit om de eenmalige energietoeslag voor dit jaar te verhogen met 200 euro.” In december krijgen ongeveer 700 huishoudens die extra bijdrage uitgekeerd. Iets soortgelijks doet de gemeente Eindhoven. Die hanteert ook de 120 procentnorm maar geeft net als Dongen ook extra toeslagen via de zogeheten 'Meedoenbijdrage'. Zo kan er aanspraak worden gemaakt op een 'energievoucher' van 70 euro.

