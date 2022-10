Dit moet er gebeuren wil PSV ook dit seizoen financiële winst boeken

‘Een bescheiden begin’ zo noemt de raad van commissarissen de winst van 1,2 miljoen euro over het boekjaar 2021-2022. Ook financieel directeur Jaap van Baar is gematigd tevreden over het resultaat. Toch is het nog allerminst zeker of de club komend seizoen ook zwarte cijfers gaat schrijven.

De 1,2 miljoen euro nettowinst is te danken aan de grote transfers van Donyell Malen en Denzel Dumfries. Over het boekjaar maakte PSV ruim 44 miljoen euro winst. Volgens Van Baar ‘een heel goed jaar’. Ook de verkoop van Ritsu Doan afgelopen zomer is al meegenomen in deze winst, en laat nou daar juist het ‘gevaar’ zitten. PSV draait standaard een operationeel verlies. Hierdoor moet het al zo’n 20 jaar lang spelers verkopen om dit te compenseren. Dat is komend boekjaar niet anders.

"Een paar kleinere verkopen kunnen ook genoeg zijn"

Na 1 juli is er nog geen grote klapper gemaakt door PSV. Het kreeg geld doordat Gianluca Scamacca werd verkocht, de club had een doorverkooppercentage bedongen en ook het vertrek van Bruma naar Fenerbahçe gaat PSV geld opleveren. Toch is dat nog niet genoeg om zwarte cijfers te draaien. Er moet voor 1 juli nog een grote klapper gemaakt worden. Daarvoor wordt natuurlijk gekeken naar Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré. Al zijn dat niet de enige spelers. “Een paar kleinere verkopen kunnen ook genoeg zijn”, vertelde Van Baar. Maar dat is minder realistisch dan één grote klapper.

Een zekerheid dat dit gaat lukken heeft niemand. Er is nog altijd het risico dat Gakpo en Sangaré ernstig geblesseerd raken. En daarom neemt de club een risico, maar een verantwoord risico. Rode cijfers zouden niet gelijk een ramp zijn volgens de financieel directeur. Een andere speler die geld op zou kunnen leveren is Xavi Simons. Alleen bij de middenvelder is er een risico dat hij terugkeert naar PSG. Er zou namelijk een afspraak zijn met de speler zodat hij 'goedkoper' terug kan naar de Franse topclub.

"Als er niks meer gebeurt dan hebben we wel een negatieve eigen vermogen."