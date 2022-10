Psychische zorg onder druk door personeelstekort, hulp uit buitenland nodig

Vrijwel alle werkgevers in Nederland kampen met personeelstekorten, maar bij de GGZ maken die tekorten de situatie extra schrijnend, met wachttijden die oplopen tot 30 weken. Ook Brabantse GGZ-instellingen staan voor de uitdaging om zowel personeel te behouden als om nieuw personeel aan te trekken. Inmiddels worden zelfs psychiaters uit het buitenland hiernaartoe gehaald om de tekorten tegen te gaan.

Meerdere Brabantse GGZ-instellingen lieten aan Omroep Brabant weten hoe zij een oplossing proberen te vinden voor het personeelstekort. Er wordt van alles uit de kast getrokken om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de medewerkers. Zo worden er bijvoorbeeld studenten aangenomen om ervaring op te doen, zijn er bonussen als je iemand weet te werven en houden teamleiders de vinger aan de pols rond de gesteldheid van het personeel. "In plaats van functioneringsgesprekken, voeren we nu vitaliteitsgesprekken", vertelt HR-manager Erik-Jan Zwiep van de GGZ Novadic-Kentron. "Bij die gesprekken staat centraal of de zorgverleners het werk überhaupt nog volhouden, in plaats van hoe goed ze presteren."

Novadic-Kentron gaat zelfs zover dat ze personeel uit het buitenland halen om het tekort te boven te komen. “We halen psychiaters uit de hele wereld", zegt Zwiep. “We zetten alle kanalen in om personeel te werven, maar dat is niet genoeg. Als er te weinig vissen in de vijver zitten, moet je op zoek naar andere vijvers.” Voordat de buitenlandse psychiaters hier aan de slag kunnen, moeten ze wel Nederlands leren. Voor Novadic-Kentron is dit de moeite waard: “Er zijn simpelweg te weinig zorgprofessionals in Nederland.” De organisatie is ook van plan om op dezelfde manier buitenlandse verpleegkundigen te werven. Momenteel staan er honderden vacatures open bij GGZ-instellingen in Brabant. Het personeelstekort beperkt zich lang niet alleen meer tot de verzorgende rollen, maar wordt nu in alle lagen van de organisaties gevoeld. “Ook onze telefonistes en secretaresses geven aan dat ze meer werkdruk ervaren", laat Rebekka Veraa, HRM Manager bij de Brabantse GGZ-organisatie Apanta weten.

