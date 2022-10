KNVB onderzoekt rellen bij Willem II-FC Den Bosch

De aanklager betaald voetbal doet onderzoek naar de wedstrijd tussen Willem II en FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie. Het duel lag vrijdag in Tilburg bijna anderhalf uur stil vanwege onrust en rellen op de tribunes.

Scheidsrechter Martin Pérez stuurde de spelers na ruim een kwartier spelen naar de kleedkamers, nadat supporters een stuk vuurwerk op het veld hadden gegooid.

Daarvoor was het ook al onrustig in en om het Koning Willem II-stadion. Toen de spelers van FC Den Bosch hun vroege openingstreffer vierden met hun supporters in het uitvak in de hoek van het stadion, werden vanuit andere vakken plastic bekers bier naar de voetballers gegooid. Eén beker belandde op het hoofd van speler Danny Verbeek.

Op de tribunes ontstonden rellen. Zo probeerden aanhangers van FC Den Bosch uit hun vak te komen om de confrontatie aan te gaan met supporters van Willem II.

Nadat Pérez de wedstrijd had gestaakt, besloten de autoriteiten om het uitvak leeg te maken. Pas toen alle fans van Den Bosch waren vertrokken, ging de wedstrijd verder. De bezoekende ploeg won met 2-1.

"Bij dergelijke incidenten is het gebruikelijk om een keer naar binnen te gaan om vervolgens weer naar buiten te komen", aldus een woordvoerder van de KNVB. "Als het dan weer gebeurt, dan zou de wedstrijd gestaakt kunnen worden. Nu is er maar één keer naar binnen gegaan en is er gewacht op het ingrijpen van de politie."

Zoals gebruikelijk bij wedstrijden die zijn stilgelegd, doet de aanklager onderzoek. Daarbij worden verklaringen opgevraagd bij de scheidsrechter en de clubs. Op basis daarvan beslist de aanklager of er straffen komen. FC Den Bosch heeft al besloten om voorlopig geen fans mee te nemen naar uitwedstrijden.

