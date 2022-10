Lize werd bij 28 weken geboren: 'Zonder behandeling was ze er niet geweest'

Lize werd geboren in de 28e week van de zwangerschap, veel te vroeg. 710 gram woog ze nog maar, minder dan een pak suiker. "Echt heel ieniemienie", zegt moeder Lianne. Dankzij de intensive care-afdeling voor baby’s van het Máxima MC in Veldhoven heeft ze het gered. “De allerziekste baby’s komen hier,” aldus zorgcoördinator Alleys Borst.

Met een ambulance werd ze een kleine maand geleden met spoed vanuit Limburg naar Veldhoven gebracht. “Al vroeg in de zwangerschap werd bij ons kindje een groeivertraging geconstateerd. We wisten al dat Lize niet de reguliere termijn voldragen zou kunnen worden", vertelt vader Lennart Stultiens.

Het Máxima MC in Veldhoven is het enige ziekenhuis in Brabant met een intensive care voor baby’s: de Neonatale Intensive Care Unit, een NICU. “Dit is niet een plek waar je überhaupt wilt komen, maar als je er dan toch moet zijn, kun je het beste hier zijn”, zegt moeder Lianne Max.

“Dan heb je het over kinderen die vanaf een zwangerschap van 24 weken ter wereld komen, terwijl het normaal 40 weken duurt. Ze kunnen nog helemaal niets zelf. Het zijn kinderen van 400 of 500 gram", zegt Borst. "We zorgen dat een kindje warm gehouden wordt, wordt beademd, voorzien van eten en ook houden we continu de vitale functies in de gaten.” De afdeling is deel van het Vrouw Moeder Kind-centrum dat nu tien jaar bestaat.

"We leren ouders vanaf dag één om zelf een luiertje te verschonen. Ze kunnen 24 uur bij hun kindje blijven en ze leren hun kindje beter kennen. De hechting is dan ook veel beter", aldus de zorgcoördinator.

In de toekomst gaat het ziekenhuis zelfs al bij 23 weken vroeggeboorte behandelen. Het zijn vaak ethisch moeilijke beslissingen. “Het gebeurt ook dat ouders ervoor kiezen het kindje niet te behandelen. We kunnen veel, maar is dat ook wat we willen?"

"Het kindje is bij 24 weken zo onrijp dat de kans dat het overlijdt vijftig procent is. Van de helft die blijft leven, zien we dat dertig procent er heel erg beschadigd uitkomt door ontwikkelingsproblemen. Dertig procent krijgt een milde handicap zoals slechtziendheid. En dertig procent van de vroeggeborenen zal er goed uitkomen. Dat is een heftig verhaal wat je aan ouders moet vertellen. Ouders krijgen de keus of ze wel of niet willen behandelen.”

Met baby Lize gaat het nu – vier weken later – goed. “Zonder deze hulp was Lize er denk ik niet geweest”, zegt vader Lennart. Ook bij Lize staat ‘Veldhoven’ in het paspoort. “Dat was een dingetje voor Lennart, maar dat kan echt niet anders. Het worden Limburgse ouders en een Brabants kindje,” zegt moeder Lianne lachend.