Als je snel rijk wilt worden, moet je in Nuenen gaan wonen

In Nuenen vallen de laatste jaren opvallend veel grote prijzen in loterijen. Sinds 2013 werd er al bijna 60 miljoen uitgedeeld in dit dorp met zo'n 20.000 inwoners. Goeie reden misschien om naar Nuenen te verhuizen.

Bericht van deze dinsdag: Inwoner van Nuenen wint 5 miljoen in de Staatsloterij. En dat is nog maar een vijfde van de jackpot van ruim 25 miljoen, dus de prijs had nog een stuk hoger kunnen zijn als de jackpot op een heel lot was gevallen. Maar in Nuenen vallen wel vaker grote prijzen. In januari deelde de Postcode Loterij nog een miljoen uit op de postcode 5673 ND. Tien bewoners wonnen bedragen van 76.923 euro tot 153.846 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespeelden.

Foto: Postcode Loterij