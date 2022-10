Zwemmen in kouder water en kort douchen: zwembad bezuinigt

De temperatuur van de douches is twee graden omlaag gegaan en de watertemperatuur van het zwemwater is ook naar beneden bijgesteld. Zwembad De Warande in Oosterhout heeft de watertemperatuur van de zwembaden en douches aangepast. Aanleiding en oorzaak: de torenhoge energieprijzen.

Rob Bartol Geschreven door

“Zwembaden zijn zoals bekend grootverbruikers”, aldus een medewerkster van het Sportbedrijf Oosterhout. “We hebben daarom besloten de watertemperatuur in twee zwembaden één graad naar beneden bij te stellen. Dat betekent voor het 50 meter bad van zwembad De Warande een nieuwe temperatuur van 26 graden en voor het 25 meter bad is dat 28 graden.” Ook een douche nemen in het zwembad is frisser dan eerst. “Het douchewater gaat van 38 naar 36 graden en dat doen we niet alleen in zwembad De Warande, maar ook in de zes gymzalen en twee sporthallen die het sportbedrijf Oosterhout in beheer heeft", zegt ze. "Het is belangrijk dat ook wij onze bijdrage leveren door het energie- en gasverbruik te verminderen.”

In 2019 verbruikte zwembad De Warande nog 123.000 kubieke meter gas om het water te verwarmen. “We hebben ook bekeken wat het financieel kan opleveren om zuiniger om te gaan met energie”, vertelt de woordvoerster verder. “Bij een eerste berekening kwamen we op een bedrag uit van 10.000 euro, maar toen waren de energieprijzen nog lang niet zo hoog als nu. Ik denk dat je nu wel kunt uitgaan van het dubbele, dus een besparing van 20.000 euro.”

Zwemmers in het 50 meter bad van de Warande Oosterhout

Aan de temperatuur van het doelgroepenbad in het zwembad wordt niet getornd. “Die is en blijft 32 graden. Dat bad wordt onder meer gebruikt door ouderen en mensen met een beperking. Warm water is voor die doelgroepen belangrijk om goed te kunnen bewegen.”

